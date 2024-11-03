Malatya'da korkutan deprem! 4.2'lik deprem korku yarattı
Battalgazi ilçesi, 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremin derinliği ise 10,52 idi.
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AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya saat 01.58'de bir deprem meydana geldi.
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Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan sarsıntı 4.2 büyüklüğündeydi. Deprem 10,52 km derinlikte meydana geldi.
İlk bilgilere göre depremde herhangi bir zarar meydana gelmedi.
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