2 gündür kayıptı! 6 yaşındaki kızın cesedi mezarlıkta bulundu
İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu ve cinayeti işlediği iddia edilen kişi ise gözaltına alındı.
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şişli'de kaybolduktan sonra Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulundu.
31 Ekim'de kayıp olan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi bir TV programında yardım istedi.
Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
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Bu gece saatlerinde alınan bir ihbar üzerine çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.
Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Küçük kızın cansız bedeni Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna incelemeye kaldırıldı. Bölgede çalışan ekipler geniş güvenlik önlemleri altında tutulurken, bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.