  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Malatya depremle sarsıldı! Kandilliden son dakika açıklaması

Malatya depremle sarsıldı! Kandilliden son dakika açıklaması

Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya depremle sarsıldı! Kandilliden son dakika açıklaması
Yayınlanma:

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 18.55'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

malatya-depremle-sarsildi-kandilliden-son-dakika-aciklamasi2.webp


Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.

1 Ocak itibariyle değişiyor! ATM'den para çekme işlemlerinde yeni dönem başlıyor1 Ocak itibariyle değişiyor! ATM'den para çekme işlemlerinde yeni dönem başlıyor

Koç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracakKoç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracak

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum krizi devam ediyor! En önemli isimlerin işine son verildiEsenyurt Belediyesi'nde kayyum krizi devam ediyor! En önemli isimlerin işine son verildi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Kara kışa hazır olun! Cuma gününden itibaren hava buz kesecek
Kara kışa hazır olun! Cuma gününden itibaren hava buz kesecek
Esenyurt Belediyesi'nde kayyum atanmasının ardından görevden almalar devam ediyor
Esenyurt Belediyesi'nde kayyum atanmasının ardından görevden almalar devam ediyor
Koç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracak
Koç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracak
BİM yok artık dedirtti! 599 bin liraya ev satacak
BİM yok artık dedirtti! 599 bin liraya ev satacak
MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
MSB, operasyonları aralıksız sürüyor: Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!
Bataklıktaki son şöhretler: 12 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Bataklıktaki son şöhretler: 12 Kasım 2024 Salı gazete manşetleri
Ebru Gündeş konserine 69 milyon mu ödendi? Mansur Yavaş'tan flaş açıklama
Ebru Gündeş konserine 69 milyon mu ödendi? Mansur Yavaş'tan flaş açıklama