Malatya depremle sarsıldı! Kandilliden son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi'ne göre Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 18.55'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.
Depremin derinliği 5 km olarak açıklandı.
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