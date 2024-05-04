Maaşı yetmeyene tek seferlik nakit var! 16 bin TL ödenecek

Emekli vatandaşlarımız son zamanlarda bankaların sunduğu maaş promosyonlarından yararlanıyor. Kamu ve özel bankaların emekli müşterilerine sunduğu avantajlar özellikle ilgi çekici. Özel bankalar, kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8.000 TL'den 12.000 TL'ye çıkarmasıyla birlikte rekabeti hızlandırırken, 8.000 TL'den 12.000 TL'ye yükseldi. Bankalar, müşteri çekmek için promosyon tutarlarını güncellemek için birbirleriyle rekabet ediyor.

Her banka emekli maaş artışlarını açıkladı. En çok merak edilenlerden biri QNB Finansbank. QNB Finansbank'ın emekli ikramiyesi ne kadar?

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QNB Finansbank'tan emeklilere özel promosyon

QNB Finansbank, emekli vatandaşlarımıza özel promosyon paketleri sunuyor. Emeklilere banka tarafından 16.200 TL değerinde bir emeklilik paketi sunuluyor. Bu paket, CardFinans Emekli kredi kartı kullanımlarında yılda 1.200 TL indirim ve 15.000 TL'ye kadar nakit promosyonu içerir.

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Promosyon tutarları, emekli maaşınıza göre değişir ve şu şekildedir:

• Aylık 9.999 TL'den az olanlar için 6.250 TL'lik promosyon

• Aylık maaşı 10.000–14.999 TL arasında olanlar için 10.000 TL promosyon

• Aylık maaşı 15.000'den 19.999'e kadar olanlar için 12.500 TL'lik bir promosyon

• Aylık maaşı 20.000 TL'yi aşan kişiler için 15.000 TL'lik bir promosyon ödeneği

QNB Finansbank'ın 2024 yılındaki emeklilik promosyon başvurusu

SGK ile emekli maaşınızın bağlanmasını takiben, QNB Finansbank şubeleri, mobil uygulaması veya 0850 222 11 00 numaralı Emekli Bankacılığı Çağrı Merkezi ile promosyon için başvuruda bulunabilirsiniz.

Emekli promosyonunuz, emekli maaşınızın banka hesabınıza yatırılmasını izleyen ilk üç iş günü içerisinde hesabınıza aktarılacaktır. Emeklinin talebi doğrultusunda, bu işlem emeklinin hesabına aktarılacaktır.