1400 TL ödemeyle kredin hazır! 150 bin TL kredi başvurusu

Ziraat Bankası tarafından geliştirilen Ortak Konut Kredisi uygulaması, iki ila beş kişiden oluşan gruplar halinde kullanılabilir. Ortakların toplam geliri, bu kredi seçeneği sayesinde yüksek meblağlı kredilerin kolayca ödenmesine izin verir. Kredi tutarı, BDDK tarafından belirlenen üst sınırlar ve SPK onaylı değerleme şirketlerince belirlenen ev değerleri dikkate alınarak hesaplanır.

Ortak Konut Kredisi Faydaları

Ortak kullanıma uygun konut kredisinde aylık taksitlerin beş kişiye bölünmesi, her bir kişinin ödemesi gereken toplam miktarın 1.399 TL'ye düşürülmesini sağlar. Bu, herkesin ödeme yükünü hafifleten bir avantaj sağlar.

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Ziraat Bankası Kredi Seçenekleri

Ziraat Bankası, müşterilerin ödeme planlarını değiştirmelerine izin vererek bütçelerine en uygun geri ödeme seçenekleri sunar. Ek olarak, duruma göre ek güvence talep etme hakkına sahiptir. Hayat sigortası, konut sigortası ve zorunlu deprem sigortası gibi çeşitli sigorta seçenekleri kredi paketine dahil edilebilir.

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Ziraat Bankası tarafından sunulan Ortak Konut Kredisi ile, 60 ay vade üzerinden alınan 150 bin TL kredi için normal koşullarda aylık 6.997,87 TL ödeme yapılması gerekirken, ortak kullanım nedeniyle bu miktar kişi başına 1.399 TL'ye düşmektedir.

Başvuru Yolları

Ziraat Bankası'nın yenilikçi Ortak Konut Kredisi modeli hakkında daha fazla bilgi almak veya başvuruda bulunmak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine veya bankanın web sitesine başvurabilirler.

Yükselen faiz oranlarının baskısı altındaki ve ev alma kapasitesi daralan bireyler için Ziraat Bankası'nın Ortak Konut Kredisi önemli bir imkan sağlıyor. Bu kredi, aileler ve yakın arkadaşlar için uzun vadeli ve daha ucuz bir seçenek olarak öne çıkıyor.