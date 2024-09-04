Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Ocak zammına ilişkin yeni rakamlar geldi. Emeklilerin alacağı zam, TÜİK enflasyon verilerine, Merkez Bankasının beklentilerine ve piyasa anketlerine göre neredeyse belli oldu.

YAYINLAMA
Google News
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

Temmuz ayında hayal kırıklığına uğrayan emekliler artık ocak ayında yeni bir zam dönemine hazırlanıyor. TÜİK tarafından açıklanan temmuz ve ağustos enflasyon rakamları açıklanırken, yılın sonuna yönelik tahminler de gelmeye başladı.

Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Birçok kurum ve kuruluş, Ocak ayının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre emeklilerin ne kadar zam alacağını merak ederken, Türkiye'nin sene sonu enflasyonuna dair tahminler yapmaya başladı. Bu tahminlere dayanarak, uzmanlar emeklilerin ocak zammını şimdiden belirledi. Emekli ocak zammı ne zaman verilecek? Son tahminler şu şekildedir:

Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyorSigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Meteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacakMeteoroloji sarı kodla uyardı! 4 şehirde sağanak yağış etkili olacak

Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?

Merkez Bankası Rakamlarına Göre Zam, Yüzde 14’ten Az

Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranına göre emekli zammını şimdiden hesaplamaya başlamış olan uzmanlar, özellikle Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahminlerinden yola çıkıyor. Merkez Bankası, bu tahminlerden ilki olan ortalama enflasyon beklentisini %38'e koyan bu rakama göre, emeklinin sene sonunda alacağı zam %10,64 oranında kalıyor. Ayrıca uzmanlar, Merkez Bankası tarafından verilen en yüksek enflasyon beklentisi olan yüzde 42 ile ilgili bir hesaplama yapıyor. Bu hesaplama, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında yüzde 13,84 oranında zam alacaklarını gösteriyor.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
İslam Memiş'ten şaşırtan altın yorumu: Düşüşe hazır olun!
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
LPG'ye yeni zam geldi! LPG ne kadar oldu?
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Sigara içenleri kahreden haber! Sigaraya yeni zam geliyor
Son Haberler
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Emekli Ocak zammı için ilk kez rakam verildi! Emekli Ocak zammı ne kadar olacak?
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Sivas-Erzincan yolunda feci kaza! 24 yolcu canını zor kurtardı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Narin bulundu mu? Narin Güran’ın amcası neden tutuklandı? Narin'i arama çalışmaları devam ediyor mu?
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Emekli Ocak zammı ne kadar olacak? 2024 emekli Ocak zam tahminleri
Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor
Evlilik kredisi nasıl alınır? Evlilik kredisi başvurusunda yeni dönem başlıyor
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 4 Eylül 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
Narin bulundu mu, Narin Güran'dan haber var mı? Son gelişmeler neler? Amca S.G'nin ifadesi ortaya çıktı
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
4 Eylül altın fiyatları ne kadar? Güncel gram, çeyrek, cumhuriyet, ons altın fiyatları (4 Eylül 2024)
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
Akıllardaki Narin sorusu! Narin cinayete mi kurban gitti? 4 Eylül 2024 Çarşamba gazete manşetleri
TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı
TÜİK 2024 Ağustos ayı enflasyon rakamını 2.47 yıllık ise 51.97 olarak açıkladı
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Yıl sonu Dolar ne kadar olacak? ABD’li dev Goldman Sachs dolar tahmini
Yorumlananlar