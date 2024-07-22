Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci tüm dikkatleri üzerine çekti. YKS tercih kılavuzu, tercih sürecini ve tercih tarihlerini açıkladı. YKS tercihleri, takvime göre temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Bu yıl üniversitelerde 1 milyon 58 bin 345 kontenjan var. YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?