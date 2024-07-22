Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarını açıklayacak. Herhangi bir lise kurumuna yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden veliler ve öğrenciler, MEB tarafından yapılan açıklamayı bekliyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar, puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda belirlenen kontenjanlarına yerleştirilecek.
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LGS sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları 17 Temmuz'da sona ermiştir. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2024'te açıklanacak. Bugün çalışanların mesai bitimine kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.