Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci tüm dikkatleri üzerine çekti. YKS tercih kılavuzu, tercih sürecini ve tercih tarihlerini açıkladı. YKS tercihleri, takvime göre temmuz ayının son günlerinde başlayacak. Bu yıl üniversitelerde 1 milyon 58 bin 345 kontenjan var. YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarını açıklayacak. Herhangi bir lise kurumuna yerleşip yerleşemeyeceklerini merak eden veliler ve öğrenciler, MEB tarafından yapılan açıklamayı bekliyor. Merkezi sınavla öğrenci alan okullar, puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda belirlenen kontenjanlarına yerleştirilecek.

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LGS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih başvuruları 17 Temmuz'da sona ermiştir. LGS tercih sonuçları 22 Temmuz 2024'te açıklanacak. Bugün çalışanların mesai bitimine kadar sonuçların açıklanması bekleniyor.

LGS SORGULAMA

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