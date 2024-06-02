LGS soruları ve cevap anahtarı 2024 açıklandı

2024 LGS soru ve cevapları nasıl sorgulanır? LGS soruları ve cevap anahtarı sorgulama ekranı burada.

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LGS soruları ve cevap anahtarı 2024 açıklandı

LGS'nin 2024 cevap anahtarı son dakika açıklamasını yaptı. LGS cevap anahtarı artık internetten erişilebilir. Bugünkü oturumlarda, hayallerindeki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Fen Lisesi gibi liselerde eğitim almak isteyen milyonlarca öğrenci ter döküyor. Sözel alanda öğrencilere 20 Türkçe, 10 Atatürkçülük ve Cumhuriyet Tarihi, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve 10 Yabancı Dil sorusu verilecektir. Sayısal oturumda öğrenciler on iki matematik ve on iki fen bilimleri sorusuna cevap verdi. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayı oranı dört olacak. Diğer derslerin katsayı oranı ise bir olacak. LGS sınavında üç yanlış cevap, bir doğru cevaba yol açacaktır. Öğrencinin hem ham puanı hem de standart ve ağırlıklı standart puanları, öğrencinin toplam puanını oluşturacaktır. LGS oturumları 12.50'de sona erdi. 2024 LGS soruları ve cevapları ne zaman duyurulacak?

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LGS Soruları ve Cevapları

LGS sorularına ve cevaplarına erişim sağlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, " Bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 38 bin 192 öğrenci, Millî Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında düzenlenen merkezî sınava katıldı.

Toplamda 973 yurt içi sınav merkezinde ve 3 bin 891 okulda toplam 62 bin 663 salonda iki oturumda yapılan sınav, yurt dışında on bir sınav merkezinde ve on bir okulda toplam 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın ilk oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam kırk soru soruldu. Öğrenciler, sınavın ikinci oturumunda matematik ve fen bilimlerinden kırk soru aldı.

Sınavdan kısa bir süre sonra cevap anahtarları yayınlandı. Sınavdan bir gün sonra, öğrenciler sınava girdikleri okullardan sınav kitapçıklarını alabilirler.

LGS merkezî sınav sonuçları 28 Haziran'da duyurulacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu aynı gün yayınlanacak. "" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

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