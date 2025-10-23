Laleli'de şok operasyon: 5 milyarlık kasa İmamoğlu'na mı ait?

Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar liraya ilişkin şok iddia: 5 milyarlık kasa İmamoğlu'na mı ait? İşte dikkat çeken detaylar...

Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar liraya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu'na uzandı.

Laleli'deki Taç Döviz'e yapılan "kara para" operasyonunda ele geçirilen 5 milyar lira, İmamoğlu'nun yolsuzluk çetesine uzandı. Döviz firması sahibi Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve para kasaları Adem Soytekin ile Hüseyin Köksal'ın şoförlerinin yoğun telefon trafiği çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet" soruşturmasında, Muharrem Dağ'a ait şirket grubunun Libya ve Kuzey Afrika'dan Türkiye'ye giren parayı yurtdışına çıkardığı belirlendi.

Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun geçen hafta yaptığı operasyonda, İstanbul Laleli'deki döviz bürolarına baskın yapıldı.

Taç Döviz adlı işyerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirildi. Soruşturma kapsamında Taç Döviz sahibi Atilla Durmaz ve 33 kişi tutuklandı.

EKREM İMAMOĞLU'NA UZANDI

Döviz bürolarından çıkan 5 milyar değerindeki döviz ve altınların sahipleri henüz tespit edilemezken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilen soruşturma CHP ve Ekrem İmamoğlu'na uzandı.

Yapılan incelemelerde, İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ile İmamoğlu'nun gizli kasaları Adem Soytekin ve Hüseyin Köksal'ın şoförleri ile Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz arasında yoğun telefon irtibatı belirlendi.

Savcılığın bu 3 isme yönelik tespiti, kurultayda dağıtılan parayla delegelerin iradesinin sakatlandığına yönelik iddialar güçlendi.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki CHP'nin kurultay soruşturmasında verdiği ifadesinde, 5 Kasım'da, 4 adet VIP UBER aracıyla pazar günü Laleli'de açtırılan 4 döviz bürosundan 50 milyon dolar taşındığını söylemiş, Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz, Servet Döviz'in isimlerini vermişti.

EKREM İMAMOĞLU'NUN KASALARI

Adem Soytekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği 40 sayfalık ifadede, CHP'nin İstanbul il binası satın alma operasyonundaki rüşvet ve sahte bağışları ifşa etti.

Soytekin, milyonlarca liranın belediyeler üzerinden toplandığını ve sahte bağış makbuzu kestiklerini anlattı. İmamoğlu'na yakın Hüseyin Köksal'ın şoförü, çantalarda dolar ve euro olduğunu söyledi.

KAMERALARDAN GİZLEDİLER

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da düzenlenen operasyonda soruşturmada adı geçen döviz bürolarının kasaları da incelemeye alınmıştı. Özellikle 9 para kasasının Atilla Durmaz'a ait Taç Döviz bürosundaki "emanetçi" kasalar olduğu öğrenildi.

Kasaların birinin işyerinin girişinde, diğer 8 kasanın arka tarafta, farklı bir bölmede yer aldığı ve bu alanın güvenlik kameralarının görüş alanı dışında bırakıldığı belirlendi.

Tüm kasalardan 5 milyar TL değerinde altın, gümüş ve döviz ele geçirildi.

Kaynak: Haber7

