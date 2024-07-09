İslam Memiş’ten kritik uyarı: "Altın, gümüş, euro ve kripto parası olanlar..."

Yeni haftanın piyasa beklentilerini değerlendiren İslam Memiş, altın ve para piyasaları uzmanıdır. TV 100'de Memiş, yaptığı tahminlerin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtti.

Bu hafta küresel piyasalar veri odaklı gelişmeleri takip edecek. Bu hafta, ABD enflasyon verisi ve Federal Reserve Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli başlıklar olacak. Bu hafta, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verileri para piyasalarında yeni fiyatlamalara neden olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, Salı günü yapacağı açıklamalardan sonra Perşembe günü Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) ve Cuma günü haftalık işsizlik maaşı başvurularını izleyecektir.

Perşembe'den önce ve Perşembe'den sonra olarak bu haftayı ikiye böleceğiz. Cuma günü ABD'de yayınlanan Tarım Dışı İstahdam Verisi (TDİ), Haziran ayında beklentilerin üzerinde 206 bin kişi artarak açıklanmıştı. 190 bin kişi bekleniyordu.

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İşsizlik oranı ise yüzde 4 seviyesinden yüzde 4,1 seviyesine yükseldi. Bu nedenle, dolar karşısındaki tüm enstrümanlar geçen haftayı yükselişle tamamladı. Bu hafta para piyasalarında şu bant aralıklarını izlemeye devam edeceğim.

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BIST100 endeksi, 10 bin 851 puan seviyesinde kapandı. 10 bin 400'ten 10 bin 900'e kadar puan verecek. Bu nedenle, bu destek ve direnç seviyeleri kritik öneme sahiptir. Veri ve haber akışının yoğunluğu onu dar bant aralığına sıkıştırdı. Bu hafta 10 400 ile 10 950 puan aralığında devam edeceğim.

Döviz kurları, avro/TL 35,44 lira ve dolar/TL 32,66 lira seviyesinde kapandı. Sınırlı bir yükseliş haftası yaşadık. EUR/USD paritesinde meydana gelen değişiklikler daha fazla etki yarattı. EUR/USD haftayı 1,0839 seviyesinden tamamladı. 1,0750–1,0850 arasında oyalanmaya devam edebilir.

Altın (xau/usd), haftayı 2 bin 391 dolar seviyesinden tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Dışı İstihdam Verisinin ardından yeni bir bant aralığına yerleşti. 2 bin 350 ile 2 bin 400 dolar arasında değişebilir. Bu bant aralıklarının dışına çıkması artık yükseliş veya düşüş yönlü hareketler için gereklidir. Bu hafta, 2 bin 350 ile 2 bin 400 dolar arasında bir fiyat aralığı takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı bize devam ediyor. Bu noktada kullanacağım bant aralığı biraz daha geniş. 2 bin 420 ila 2 bin 520 lira arasında değişmektedir.