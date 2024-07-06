KYK başvurusu ne zaman olacak? 2024 KYK başvuru tarihleri

ÖSYM yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, öğrenciler KYK yurt başvurularını e-devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler. Bu sürecin Ağustos ayında 2024'te başlaması bekleniyor. Bu yılki başvuru dönemi 29 Ağustos ile 2 Eylül arasındaydı.

YKS Sonuçları Açıklanma Tarihi: 17 Temmuz

KYK Yurt Başvuru Dönemi Ağustos ayında başlayacak. Yeni öğrenciler için ücret bilgileri, ilk kez KYK yurtlarına başvuracak öğrenciler için ilk kayıt ücretini, yatak ücretini ve güvence ücretini içerir. Bu ücretler, öğrencinin yerleştiği yere ve yerleşme tarihine göre değişebilir. Öğrenciler, ilgili banka ATM'lerinden veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranlarından bu ücretleri öğrenebilirler.

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Öğrenciler, KYK yurt başvurularının e-devlet üzerinden yapılacak olması nedeniyle önemli ölçüde kolaylaştırılmıştır. Bu, özellikle yeni öğrenciler için üniversite hayatına başlarken çok önemlidir. KYK'nın belirlediği tarihlerde başvuru sürecini takip etmek, öğrencilerin yurt için hazırlıklarını kolaylaştıracaktır.

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Bu yılın başvuruları, öğrenciler tarafından hem internette hem de kampüslerde heyecanla bekleniyor. KYK'nın açıkladığı tarihlerin öğrencilere ve ailelere önemli bir yol gösterici olacağı tahmin ediliyor.