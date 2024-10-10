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Kuruluş Osman oyuncusu Özgür Çevik dünya evine girdi! İşte, Özgür Çevik'in merak edilen eşi!

ATV'de yayınlanan, yayın hayatına girdiği günden beri izleyicileri ekran karşısına kilitleyen kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Özgür Çevik dünya evine girerek evlenenler kervanına katılmış oldu, izleyicileri ve hayranları merak ederek Özgür Çevik kiminle evlendi diye araştırmaya başladı. İşte Özgür Çevik'in eşi

Kuruluş Osman oyuncusu Özgür Çevik dünya evine girdi! İşte, Özgür Çevik'in merak edilen eşi!
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2004'te katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında, tıpkı yarışmacı arkadaşları Barış Akarsu, Pınar Aydın ve Cenk Yüksel gibi üne kavuşan Tolga Çevik, 44 yaşında evliler kervanına katıldı.

TOLGA ÇEVİK EVLİLER KERVANINA KATILDI

Yarışmadan ayrıldığı yıl, dönemin popüler dizisi Yabancı Damat'ta Niko karakterini canlandıran Özgür Çevik, müzik sektöründen oyunculuğa yöneldi. 20 yıldan beri çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

TOLGA ÇEVİK KİMİNLE EVLENDİ

Günümüzde ise ATV ekranında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde 'Lucas Komutan' karakteri ile oyunculuk performansı sergileyen Özgür Çevik, 4 yıldır evlilik hayali kurduğu Hatice Kartoğlu ile nikah masasına oturdu.

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SADE BİR DÜĞÜN TÖRENİ İLE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Karaköy'de bir mekanda sade bir düğün töreni yapan çift mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı. Düğün törenine Engin Akyürek, Tolga Sarıtaş, Binnur Kaya, Hasibe Eren gibi ünlü isimler de katıldı.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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