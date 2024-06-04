Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı? Kararı Cumhurbaşkanı açıkladı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önderliğinde bugün kabine toplandı. Kritik kararların alınacağı toplantı sonrası açıklamalarda geldi. En çok merak edilen konulardan biri de Kurban Bayramı tatiliydi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi. Kurban Bayramı’ında kamu çalışanları için tatil 9 gün olacak.

2 GÜN İDARİ İZİNLİ SAYILAYACAK

2 saati biraz aşan kabine toplantısında Kurban Bayramı kararı da verildi. Cumhurbaşkanı ve bakanlıkların yaptığı istişare sonunda tatilin uzatıldığı Erdoğan tarafından müjdelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

“Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz.”

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