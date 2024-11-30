  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Esnaf nefes alacak! Krediler için yeni hamle geliyor

Esnaf nefes alacak! Krediler için yeni hamle geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnafa kredi vadesi uzatımı, ödeme kolaylığı ve Ahi Vakfı çalışmaları gibi 5 önemli destek düzenlemesini duyurdu.

Esnaf nefes alacak! Krediler için yeni hamle geliyor
Yayınlanma:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Ekonominin temel taşları olarak gördükleri esnaf ve sanatkârların desteklenmesi için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten Bolat, kredi vadelerinden ödeme kolaylıklarına kadar birçok konuda yeniliklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Zorunlu uygulama başladı! Yapmayan 4 bin lira ceza ödeyecekZorunlu uygulama başladı! Yapmayan 4 bin lira ceza ödeyecek

Beşiktaş'ta hocanın görevine son verildi! Yeni teknik direktör kim olacak?Beşiktaş'ta hocanın görevine son verildi! Yeni teknik direktör kim olacak?

Fatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdiFatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdi

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada esnafa 5 önemli müjde verdi. Esnaf kredilerinin vadesinin 3 aydan 6 aya çıkarılacağını belirten Bolat, toplam kredi geri ödeme süresinin ise 36 aydan 48 aya yükseltileceğini söyledi. Kredi verilmesinde kullanılan NACE kodlarına yönelik kısıtlamaların yeniden düzenleneceğini kaydeden Bolat, daha fazla sektörün bu imkânlardan faydalanmasının önünü açacaklarını vurguladı.

Ahi Vakfı’nın kurulması yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bolat, bu düzenlemenin TBMM’de AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan tarafından yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, esnafın kredi alabilmesi için başlangıç süresi olarak belirlenen 6 ay şartının, 3 aya düşürüleceğini duyurdu.

Bolat, bu düzenlemelerle esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomik faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, esnafa yönelik desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Ekonomi
Fatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdi
Fatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdi
Dolar ok gibi fırladı! Döviz yatırımcısının yüzü gülüyor
Dolar ok gibi fırladı! Döviz yatırımcısının yüzü gülüyor
Asgari ücrette umutlandıran teklif! O rakam işçinin yüzünü güldürecek
Asgari ücrette umutlandıran teklif! O rakam işçinin yüzünü güldürecek
Emeklilik yaşı yenileniyor! SGK) 1998-2014 arası sigortalılar için yeni bir düzenleme başlattı!
Emeklilik yaşı yenileniyor! SGK) 1998-2014 arası sigortalılar için yeni bir düzenleme başlattı!
BİM indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 29 Kasım Cuma indirimli ürün kataloğu yayınlandı
BİM indirimli ürün satış kampanyalarına devam ediyor! 29 Kasım Cuma indirimli ürün kataloğu yayınlandı
Ucuz meyve yemek isteyenlere büyük fırsat! Tarım Kredi Kooperatifi Market taptaze indirimli ürün kataloğunu yayınladı!
Ucuz meyve yemek isteyenlere büyük fırsat! Tarım Kredi Kooperatifi Market taptaze indirimli ürün kataloğunu yayınladı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Patronların 2025 asgari ücret zam teklifi belli oldu!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Patronların 2025 asgari ücret zam teklifi belli oldu!