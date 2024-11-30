Esnaf nefes alacak! Krediler için yeni hamle geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Ekonominin temel taşları olarak gördükleri esnaf ve sanatkârların desteklenmesi için kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirten Bolat, kredi vadelerinden ödeme kolaylıklarına kadar birçok konuda yeniliklerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Zorunlu uygulama başladı! Yapmayan 4 bin lira ceza ödeyecek

Beşiktaş'ta hocanın görevine son verildi! Yeni teknik direktör kim olacak?

Fatih Portakal'dan flaş iddia! Asgari ücret için net rakam verdi

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada esnafa 5 önemli müjde verdi. Esnaf kredilerinin vadesinin 3 aydan 6 aya çıkarılacağını belirten Bolat, toplam kredi geri ödeme süresinin ise 36 aydan 48 aya yükseltileceğini söyledi. Kredi verilmesinde kullanılan NACE kodlarına yönelik kısıtlamaların yeniden düzenleneceğini kaydeden Bolat, daha fazla sektörün bu imkânlardan faydalanmasının önünü açacaklarını vurguladı.

Ahi Vakfı’nın kurulması yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade eden Bolat, bu düzenlemenin TBMM’de AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan tarafından yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, esnafın kredi alabilmesi için başlangıç süresi olarak belirlenen 6 ay şartının, 3 aya düşürüleceğini duyurdu.

Haberin Devamı

Bolat, bu düzenlemelerle esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmayı ve ekonomik faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını ifade ederek, esnafa yönelik desteklerin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.