2024'ün zam rekortmeni o oldu! Kışın en çok onu tüketiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü verilerine göre, son bir yıl içinde sebze ve meyve fiyatlarında yüzde 200’ün üzerinde artış yaşandı. Fiyat artışlarında zirvede yer alan brokoli, 2023 Kasım ayında 25 TL olan kilogram fiyatıyla 2024 Kasım ayında 90 TL’ye ulaşarak yüzde 260’lık bir artış kaydetti.

Sebzelerdeki Zamlar Dikkat Çekiyor

Brokolinin ardından, fiyat artışında çarliston biber ve domates geliyor. Her iki sebzenin kilogram fiyatı 20 TL’den 70 TL’ye çıkarak yüzde 250 oranında zamlandı. Karnabahar ise yüzde 233’lük bir artışla 15 TL’den 50 TL’ye yükseldi. Sofraların temel ürünlerinden semizotu, patlıcan, kabak, göbek marul, kıvırcık, salatalık ve dolmalık biber de yüzde 100’ün üzerinde zamlandı.

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Meyvelerde Mandalina Zirvede

Meyve fiyatlarındaki artışlarda ise mandalina başı çekiyor. Geçen yıl kasım ayında kilosu 15 TL olan mandalina, yüzde 233 artışla 50 TL’ye kadar yükseldi. Üzüm yüzde 150 zamla 28 TL’den 70 TL’ye, çilek ise yüzde 100 zamla 150 TL’den 300 TL’ye çıktı. Ayrıca limon, nar, portakal, muz ve Trabzon hurması da ciddi fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor.

Sebze ve meyve fiyatlarındaki bu artışlar, hem pazar hem de market alışverişlerinde vatandaşların bütçesini zorlamaya devam ediyor. Uzmanlar, artan maliyetlerin ve üretim koşullarının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirtiyor.