Kulislerde neler oluyor? İki vekil CHP'ye geçiyor, TBMM'de şuan hangi partiden kaç vekil var?

Kulislerde neler oluyor? İki vekil CHP'ye geçiyor

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilmişti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılacaklarına yönelik iddialar gündeme geldi.

DEVA Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ile Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, CHP'ye katılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu geçişin Çarşamba günü Bakırköy mitinginde duyurması bekleniyor.

2023 genel seçimlerinde CHP listelerinden aday gösterilerek milletvekili seçilen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar'ın CHP'ye katılacaklarına yönelik iddialar gündemdeyken yeni kulis bilgisi geldi.

"ÖZGÜR ÖZEL ÇARŞAMBA GÜNÜ CHP'YE GEÇTİKLERİNİ AÇIKLAYACAK"

Gazeteci Hilal Köylü, Avşar ve Rızvanoğlu'nun partiye katılmasının CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Çarşamba günü Bakırköy'de düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde açıklayacağını duyurdu.

GELECEK PARTİLİ VEKİLLER İSTİFA ETTİ, SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Gelecek Partisi'nden son 2 günde 3 vekil istifa etmişti. İstanbul milletvekilleri Doğan Demir, İsa Mesih Şahin ve Selim Temurci'nin, Gelecek Partisinden istifa ettiklerini açıklamasıyla TBMM'de bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

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MECLİS'TE ŞUAN 592 VEKİL VAR

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

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