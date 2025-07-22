Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı