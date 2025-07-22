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Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?

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Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durum raporu...
Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 2 211

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 3 311

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 4 411

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 5 511

AKDENİZ
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 6 611

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 7 711

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Genellikle parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı: Aşırı sıcaklıklar ne kadar sürecek, Bugün hava nasıl, Salı günü hava nasıl olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m ; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinde kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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