Altın düşüşe geçti: Piyasada son durum ne? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ABD'DEN VERİLER GELDİ ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatları 18 Temmuz Cuma yani haftanın son iş gününde öğleden sonra açıklanan ABD işsizlik başvuruları ve perakende satışları verileri ile sert düşerken günü daha sonra yaşanan tepki alımları ile 3349 dolar seviyesinde tamamladı.

Altının ons fiyatı bu sabah ise 3300 desteği ile 3350 direnci arasında dalgalı seyir izlemeye devam etti. Asya seansında kararsız ve hafif satış baskısı altında 3335 seviyesinde işlem gören altının ons fiyatı öğleden sonra 3359 dolar seviyesine kadar yükseldi.