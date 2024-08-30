Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Küçükçekmece'de, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası başlatılan soruşturmalarda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Küçükçekmece'de, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sonrası başlatılan soruşturmalarda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 50 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan metrobüs şoförü D.M.Ç. ile denetim amiri Ş.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Küçükçekmece'de, yaşanan metrobüs kazasında yeni gelişme: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece'de dün sabah saatlerinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 22 yaşındaki Ferhat Uçar hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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KAYNAK: AA

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