Kritik maçın ilk 11’i belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımımızın kadrosu…

Milyonların beklediği maç geldi, çattı. 1 saatten az bir süre kala Türkiye’mizin ilk 11’i açıklandı. Yarı final için sahaya çıkacak olan Milli futbolcularda tek hedef galibiyet…

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Kritik maçın ilk 11’i belli oldu: İşte A Milli Futbol Takımımızın kadrosu…

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Çeyrek Final müsabakasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda psikolojik üstünlük Türkiye’de…

Avrupa Şampiyonası’nda son 8 takım arasına kalan Ay-Yıldızlılarımız, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşma öncesinde her iki takımın ilk 11'leri belli oldu.

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İKİ TAKIMIN 11’LERİ AÇIKLANDI

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké, Schouten, Simons, Reijnders, Bergwijn, Gakpo, Depay

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