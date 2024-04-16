Kritik kabine toplantısı tamamlandı: İşte Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları…

31 Mart mahalli seçimlerin ardından kabine ilk kez toplandı. Külliyede gerçekleşen toplantı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önderliğinde yapıldı. Gündeme dair açıklamalar dikkat çekti…

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Kritik kabine toplantısı tamamlandı: İşte Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları…

Ankara’da yerel seçimlerinin ardından ilk kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantıda yerel ve küresel konular ele alındı. Özellikle de Türkiye’nin olduğu bölgedeki kriz ele alındı.

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CUMHURBAŞKANI’DAN AÇIKLAMALAR

Recep Tayyip Erdoğan, öğleden sonra başlayan toplantının bitiminde konuştu. Kameraların karşısına geçen Erdoğan, son günlerde hem içeride hem dışarıda yaşanan olaylara değindi. İşte Cumhurbaşkanı’nın konuşmasından satır başlıkları;

“31 Mahalli İdareler seçim maratonunu hamdolsun suhuletle tamamladık. En ufak şaibeye mahal vermeden neticelenmesi demokrasimizin kazanç hanesine yazılmıştır. Milletin takdiriyle göreve gelen belediye başkanlarına, meclis üyelerine, muhtarlarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum.

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Seçimler sonrasında muhalefet partilerinin bir kısmının sergilediği sorumlu ve ağır başlı tavrı takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Yarın ki toplantımızda seçim toplantılarımızı değerlendireceğiz.”

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GAZZE’YE EN FAZLA YARDIM YAPAN ÜLKEYİZ

“Dünya savaş, çatışma, siyasi ve ekonomik krizlerin, sosyal çalkantıların kıskacında kıvranırken hamdolsun Türkiye bölgesinin istikrar adası olma vasfını korumaktadır. Dış politikada dengeli ve ilkeli siyaset, savunma salanı alanında elde ettiğimiz tarihi başarılar vardır.

Gazze'de ateşin bölgeye yayılma riskine dikkat çektik. Bölgeye insani yardımların ulaştırılması için çabaladık. 3 bin 774 tonluk 9. iyilik gemisi ile birlikte Türkiye, Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke konumunu perçinlemiştir.”

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İSRAİL-İRAN KRİZİ

Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Burada öncelikle kınanması telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir.

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34 binden fazla masumu katleden, haber yapma dışında gayesi olmayan basın mensupları öldüren, okul, kilise, cami, mülteci kamplarını, yardım malzemesi almak için sıra bekleyen insanları bombalayan, tüm dünyanın gözü önünde soykırım uygulayan, her türlü şımarıklığı sergileyen Netanyahu'dan başkası değildir.

Siyasi ömrünü uzatmak adına hem kendi vatandaşları hem de bölge halkının canını tehlikeye atmaktadır. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş rejimidir.”

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