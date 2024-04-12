Avrupa Merkez Bankası, politika faizinde yeni bir sürpriz yapmadı…

ECB, altta yatan enflasyonda bir gevşeme ve ücret artışını hafifletmeden bahsetti. Buna ek olarak, ECB'nin duyurusu ve ECB Başkanı Lagarde, güncellenmiş tahminler iyileşen enflasyon görünümünü doğruladığı sürece, 6 Haziran toplantısında para politikasının gevşetilmesinin uygun olacağını öne sürdü.

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ECB, FAİZİ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜYOR

ECB'nin bu yılın ikinci yarısında ölçülü bir faiz indirimi izleyebilir. Bu, özellikle hizmet enflasyonu ve bu yıl ilerledikçe kademeli Euro Bölgesi ekonomik toparlanma olasılığı ile ilgili olarak bazı devam eden enflasyon endişelerini yansıtıyor. Haziran ayında ilk 25 bps ECB politika faiz indirimi görülüyor.

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Merkez bankasının Temmuz ayında para politikası gevşemesinden vazgeçmesini bekliyor. Bunun yerine, ECB'nin bu yıl kümülatif 100 bps'lik bir gevşeme için Eylül, Ekim ve Aralık aylarında 25 bps faiz indirimi sağlaması öngörülüyor.

Bu, önceki tahminlerimizden daha yavaş bir faiz indirimi hızıdır. Ancak şu anda bu yılın geri kalanında piyasa katılımcıları tarafından fiyatlandırılan kümülatif 76 bps'den daha fazladır.

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