Kripto camiası bu olayı konuşuyor: Tek seferde 1 milyon dolar kaybetti!!!

Kripto varlıklar, oynaklığı ile biliniyor. Ancak bu oynaklık bazen aşırı derecede artıyor. Dün yaşanan büyük çöküşte ise, bir yabancı fenomen milyon doları tek seferde borsaya bıraktı. Olay sosyal medyada anında gündem oldu.

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Kripto camiası bu olayı konuşuyor: Tek seferde 1 milyon dolar kaybetti!!!

Kripto yatırımcısı, son ayları en kötü günlerini geçiriyor. Piyasa eğilimlerindeki son geri dönüş, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak arttı. Daha geniş makroekonomik faktörlere ve jeopolitik gerilimlere adeta dibi boyladı.

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KÜRESEL KRİZ PİYASALARI ETKİLİYOR

İsrail’in kuzeyine yönelik potansiyel bir İran saldırısı haberi, jeopolitik gerilimleri artırarak piyasa belirsizliğinin artmasına neden oldu. Ayın şekilde geleneksel piyasalarda da olumsuz durumlar oluştu. Bir yatırımcının vadeli işlemlerdeki bir milyon doları ise sıfırlanması sosyal medyada gündem oldu.

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YATIRIMCININ BAKİYESİ SIFIRLANDI

Kripto para yatırımcısı ve fenomeni, bu sabah yıkıcı bir zararı sosyal medyada paylaştı. Fenomen sadece bir gecede tasfiye edildiğini duyurdu. Yatırımcının, Binance borsasındaki 1 milyon dolarlık portföyünün tamamı silindi.

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Kripto fenomeni, Coinbase'in token'ı listelediğini duyurmasından sonra Ethereum tabanlı memecoin PEPE'de büyük ölçüde long (3x kaldıraç) açmıştı. Çift üst model, altcoinlerin dampingi de dahil olmak üzere yanıp sönen birden fazla satış sinyaline rağmen, Crypto Nerd açgözlülüğün uyarı işaretlerini görmezden geldi.

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Crypto Nerd, yıllar boyunca biriktirdiği hayat değiştiren servetin tek bir gecede silindiğini söyledi. Banka hesabında 1.000 dolardan az kaldığını aktardı.

İNTİHARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Kripto fenomeni, intihara meyilli hissettiğini ve kendisine bağlı olan annesine karşı bir başarısızlık gibi olduğunu ifade etti. Sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

“Hiç arkadaşım yok. Kripto dışında hayatım yok, sahip olduğum tek şey buydu. Şimdi bu da gitti. Üzgünüm anne. Seni bir oğul olarak hayal kırıklığına uğrattım.”

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