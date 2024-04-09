Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesini neresi?

2024 yılında değerli metal adeta altın çağımı yaşıyor. Hem ons hem gram tarafında neredeyse her gün yeni bir rekor geliyor. Ons altının yükselişiyle beraber kıymetli maden daha da fiyatlanıyor. Fırsatı kaçıran ise bin pişman oldu…

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Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesini neresi?

Bayram haftası nedeniyle bugün itibarıyla piyasalar kapandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana borsa, altın ve dolar hareketli günler geçirdi. Altın, rekor üstüne rekor kırarak en yüksek getirilerinden birine imza atıyor.

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Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, fırsatı kaçıranlar için bir kez daha giriş seviyelerini paylaştı. Yükselen bir grafik gösteren altın alım fırsatı verecek mi? İşte altın uzmanından yorum…

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ GELEBİLİR

“Son bir haftadır ons için uyarı yapıyorum. Ons 100-150 dolarlık satış yiyebilir. 2200 dolara kadar gerileyebilir. Sert düşüşler gerçekleşebilir. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın ne zaman 2250 dolar ve altına sarkarsa gram altın yatırımcısı buradan alım yapabilir.”

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ŞİMDİ ALIM ZAMANI DEĞİL

“Şu anki seviyeden gram altın alınmaz. Ons altın takip edilmeli. Sert düşüşler alım fırsatına çevirilmeli.”

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