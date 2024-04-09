Altında rekor üstüne rekor: Fırsatı kaçıran bin pişman… Peki yeni alım seviyesini neresi?

Bayram haftası nedeniyle bugün itibarıyla piyasalar kapandı. Geçtiğimiz haftadan bu yana borsa, altın ve dolar hareketli günler geçirdi. Altın, rekor üstüne rekor kırarak en yüksek getirilerinden birine imza atıyor.

Milyonları ilgilendiriryor! BES'te1 Temmuz'da ''Kısmen Ödeme'' dönemi başlıyor! İşte 10 soruda yeni uygulamanın ayrıntıları

Para Piyasaları ve Altın Uzmanı İslam Memiş, fırsatı kaçıranlar için bir kez daha giriş seviyelerini paylaştı. Yükselen bir grafik gösteren altın alım fırsatı verecek mi? İşte altın uzmanından yorum…

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ GELEBİLİR

“Son bir haftadır ons için uyarı yapıyorum. Ons 100-150 dolarlık satış yiyebilir. 2200 dolara kadar gerileyebilir. Sert düşüşler gerçekleşebilir. Gram altın yatırımcısı ons altını takip etmeli. Ons altın ne zaman 2250 dolar ve altına sarkarsa gram altın yatırımcısı buradan alım yapabilir.”

Öğrenciler yaşadı! 1250 TL geri ödemesiz verilecek

ŞİMDİ ALIM ZAMANI DEĞİL

“Şu anki seviyeden gram altın alınmaz. Ons altın takip edilmeli. Sert düşüşler alım fırsatına çevirilmeli.”

Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilin tam listesi…