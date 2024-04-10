Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil

Amerika’da enflasyon verileri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklenenden daha fazla yükseldi. Bu yaz bir noktada Fed faiz indirimi umutları konusunda şüphe uyandırdı.

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Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil

Mart ayı TÜFE'si %0,3 ve Şubat'ın %0,4'ü için beklentilere karşı %0,4 arttı. Yıllık bazda, TÜFE Şubat ayında beklenen %3,4'e karşılık %3,5 ve %3,2 arttı.

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Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında %0,4'e kıyasla beklenen %0,3 ve bir önceki aya göre %0,4 arttı. Yıldan yıla çekirdek TÜFE, Şubat ayında beklenen %3,7'ye karşı %3,8 arttı.

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PİYASALAR VERİLERİ İYİ KARŞILAMADI

Geleneksel piyasalar da sayıları iyi almıyor. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin her ikisi de yaklaşık %1,5'lik bir düşüşte. 10 yıllık ABD Hazine getirisi 13 baz puan artarak %4,50'ye yükseldi.

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Dolar endeksi oldukça büyük bir %0,5'lik bir düşüş yaşadı. Neredeyse son zamanlarda günlük olarak yeni rekor seviyeler kıran altın, ons başına %0,5 düşüşle 2.352 dolara geriledi.

FAİZ İNDİRİMLERİ RAFA KALKTI

Piyasalar, 2024'te yaklaşık 5 veya 6 Federal Rezerv faiz indirimi ile fiyatlandırarak yıla girdi. Ancak 2022 ve 2023'ün çoğunda istikrarlı bir şekilde düşen enflasyon işbirliği yapmadı. Aslında ilk çeyrekte biraz arttı. ABD merkez bankasının %2 hedefinin çok üzerinde kaldı.

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