Küresel piyasalar bugün Amerika enflasyon rakamlarına odaklandı: Veriler iç açıcı değil

Mart ayı TÜFE'si %0,3 ve Şubat'ın %0,4'ü için beklentilere karşı %0,4 arttı. Yıllık bazda, TÜFE Şubat ayında beklenen %3,4'e karşılık %3,5 ve %3,2 arttı.

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Gıda ve enerji maliyetlerini hariç tutan çekirdek TÜFE, Mart ayında %0,4'e kıyasla beklenen %0,3 ve bir önceki aya göre %0,4 arttı. Yıldan yıla çekirdek TÜFE, Şubat ayında beklenen %3,7'ye karşı %3,8 arttı.

PİYASALAR VERİLERİ İYİ KARŞILAMADI

Geleneksel piyasalar da sayıları iyi almıyor. S&P 500 ve Nasdaq 100 vadeli işlemlerinin her ikisi de yaklaşık %1,5'lik bir düşüşte. 10 yıllık ABD Hazine getirisi 13 baz puan artarak %4,50'ye yükseldi.

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Dolar endeksi oldukça büyük bir %0,5'lik bir düşüş yaşadı. Neredeyse son zamanlarda günlük olarak yeni rekor seviyeler kıran altın, ons başına %0,5 düşüşle 2.352 dolara geriledi.

FAİZ İNDİRİMLERİ RAFA KALKTI

Piyasalar, 2024'te yaklaşık 5 veya 6 Federal Rezerv faiz indirimi ile fiyatlandırarak yıla girdi. Ancak 2022 ve 2023'ün çoğunda istikrarlı bir şekilde düşen enflasyon işbirliği yapmadı. Aslında ilk çeyrekte biraz arttı. ABD merkez bankasının %2 hedefinin çok üzerinde kaldı.

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