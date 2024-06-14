Kredi kartı kullanıcıları dikkat! Yüksek limit harcamaları kısıtlanıyor

Kurban Bayramı sonrası, kredi kartı limitleri aylık gelirin 4 ila 8 katı arasında olacak. Bu adım, finansal istikrarı korumak ve kart sahiplerinin mali yükünü hafifletmek için yapılmıştır.

Kredi Kartı Limitlerinde Güncelleme: Bankalar, müşterilerin aylık gelirlerinin çok üzerinde kart limitleri uygulamaya başladığından, birçok müşteri borç batağına sürüklendi. Bu durumu önlemek ve kart limitlerini kullanıcıların finansal durumuna göre ayarlamak BDDK'nın yeni düzenlemesiyle hedefleniyor.

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Ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki dalgalanmalar, son zamanlarda kredi kartı kullanımını azalttı. Kart limitlerinin gelirle uyumlu hale getirilmesi, kullanıcıların paralarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olacak.

Kart sahipleri, 16 Haziran'dan itibaren Kurban Bayramı sonrası geçerli olacak bu düzenlemeyi dikkatlice takip etmelidir. Bankalar, BDDK'nın SMS yoluyla detayları aktaracağı bu süreçte müşterileri bilgilendirmek ve uyarmak zorundadır.