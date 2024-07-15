12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu

12 ay geri ödemesiz devlet destekli kredi: 350 bin TL’lik kredinin başvuru detayları belli oldu. Bu kredi Halkbank üzerinden verilecek. Kredi detayları ve tüm merak edilenleri sizler için derledik.

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12 ay Geri ödemesiz kredi devri başlıyor! 12 ay ertelemeli 350 bin TL kredi başvurusu

Türkiye'de bankalar yüksek faizli krediler yerine devlet destekli kredileri tercih ediyor. Ayrıca KOSGEB ve Halkbank işbirliğiyle, yeni iş kurmak veya mevcut işlerini geliştirmek isteyen kişiler için ayrıntılar da açıklandı.

Yeni devlet destekli kredi fırsatı, yeni girişimciler için resmen başladı. Uzun süredir girişimcilere özel fırsatlar sunan Halkbank, başvuru yapan kişiye 350 bin TL'lik bir ikramiye verecek. Devlet tarafından desteklenen girişimci kredisi on iki ay boyunca geri ödemesiz olarak verilecektir.

Halkbank ve KOSGEB işbirliği ile başlatılan girişimci kredisi kampanyası artık resmi olarak başladı. Yeni 350 bin liralık kredi paketi on iki ay geri ödemesiz olacak. Bu yeni kampanya, iş kurmak isteyenler için de açıklandı.

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Girişimci kredisinin limitleri uzun süredir yoğun ilgi görüyordu. Başvuru yapanlar Halkbank'tan 350 bin TL kredi alacak. KOSGEB desteği ile verilen girişimci kredisi on iki ay boyunca geri ödemesiz olacaktır. 35 yaşından küçük girişimciler bu kampanyaya başvurarak kredi alabilir.

Krediden Kimler Faydalanacak?

Halkbank ve KOSGEB tarafından düzenlenen girişimci kredisi, yeni işletmeler kurmak isteyen girişimcilere verilecek.

Halkbank'a göre, girişimci kredisi kullanmak için en az üniversiteden mezun olmuş ve mezun olduğu bölümle ilgili herhangi bir iş deneyimi bulunmayan kişiler başvurabilir.

Halkbank tarafından finanse edilen 350 bin TL genç girişimci kredisini almak için herhangi bir Halkbank şubesine gitmeniz gerekiyor.

12 ay boyunca geri ödemesiz olarak verilen devlet destekli kredi, 60 ay boyunca kullanılabilir. Temmuz ayı sonuna kadar Halkbank şubelerinde genç girişimci kredisine başvurabilirsiniz.

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