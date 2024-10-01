Doğalgaza zam var mı? Doğalgaz fiyatlarına son dakika zam açıklaması

Türkiye'de her geçen gün birçok ürüne zam gelirken, vatandaşlar doğal gaz fiyatlarındaki son durumu merak ediyordu. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayından itibaren mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın satış tarifesinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. Elektrik üretimi için kullanılan gazın satış tarifesinde herhangi bir değişiklik yoktur.

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, elektrik üretimi için tarife sabit kalırken, mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ekim ayından geçerli olacak.

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Bir metreküp doğal gaz için BOTAŞ'ın ekim ayında konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine uygulayacağı satış fiyatı 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Ekmek üreticileri için bin metreküp doğal gaz için tarife 8 bin 549 lira.



Elektrik üretimi için tarife, bir metreküp doğal gaz için on iki bin lira olarak belirlendi.



Kurumun web sitesinde yapılan açıklamaya göre, konutlarda Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Bu, Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları dikkate alındığında ortaya çıkarılmıştır." terimi kullanıldı.