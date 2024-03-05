Almanya vize başvuruları başlıyor! İşçi olarak gitmek isteyenlere yeni fırsat

Almanya başta olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak isteyen kişiler uzun süre beklemek zorunda kalıyordu.

Ayrıca, Schengen vizesi randevularında yaşanan yoğunluk nedeniyle vize randevularının karaborsaya düştüğü söylendi.

Almanya'nın başvuruları alırken yeni bir sistem kullanacağı söylense de henüz net bir açıklama yapılmamıştır.Başvurular iki aşamada tamamlanmalıdır.

Almanya, vize başvurularının iki aşamalı olarak yapılacağını duyurdu.

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Almanya'ya Schengen üyeliği için başvurmak isteyen Türk vatandaşları artık iki aşamalı olarak başvuru yapacak.

Başvuru Süreci

Vize başvurusu yapmak isteyenlerin öncelikle Türkiye'deki yurt dışı temsilciliklerinin web sitelerinde kayıt yaptırmaları gerekir. Başvuru tarihlerine göre sırayla randevu verilecektir.

Büyükelçilik resmi olarak yeni sisteme geçtiğini açıkladı ve uzun randevu sürelerinin sona ereceğini vurguladı.

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Randevudan sonraki süreç aynı kalacaktır. Eskisi gibi, başvurular Almanya'nın hizmet sağlayıcısı iDATA tarafından devam edecek. Randevu bekleme listesine kayıt olmak ise ücretsizdir.

iDATA tarafından gönderilen e-postadaki randevu tarihi onaylandıktan sonra 48 saat içinde hizmet ücreti ödemesi yapılacaktır.