Kötü kokuyla korkutucu gerçek ortaya çıktı! 35 yaşındaki Nurcan Tekdemir'e ait cesed bulundu

Olay, öğle saatlerindeİstanbul'un Esenyurt ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yanındaki boş arazide yaşandı. Mahalle sakinleri boş araziden kötü bir koku geldiğini fark etti. Kokunun nedenini anlamaya çalışan vatandaşlar boş araziye gitti.

BOŞ ARAZİDEN GELEN KÖTÜ KOKULAR KORKUNÇ OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Mahalle sakinleri, arazide bir kadın cesedi olduğunu gördü, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin 35 yaşlarında Nurcan Tekdemir'e ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ediyor.

KAYNAK : MİLLİYET