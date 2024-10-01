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14 yaşındaki kıza cinsel istismar! 10 kişi tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan 18 kişiden 10'u gözaltına alındı.

14 yaşındaki kıza cinsel istismar! 10 kişi tutuklandı
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EB'nin (14) cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Soruşturmada 18 şüpheli tutuklandı. 10 suçlu emniyette sorgulandıktan sonra tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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