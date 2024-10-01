14 yaşındaki kıza cinsel istismar! 10 kişi tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan 18 kişiden 10'u gözaltına alındı.
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EB'nin (14) cinsel istismara uğradığını iddia ederek polise şikayette bulunmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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Soruşturmada 18 şüpheli tutuklandı. 10 suçlu emniyette sorgulandıktan sonra tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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