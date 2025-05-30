Meteoroloji o illeri uyardı: Dikkat çok kuvvetli sağanak geliyor, su baskını yaşanabilir!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğlen ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.