Konut satışlarında gerileme sürüyor: Mayıs ayında satışlar yine düştü

Türkiye genelinde konut satışları düştü. Geçtiğimiz aya ait paylaşılan rakamlar bunun göstergesi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konuya ilişkin deyaları paylaştı.

MAYIS AYINDA SATIŞLAR AZALDI

Türkiye genelinde Mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı. Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 18 bin 814 ile İstanbul, 9 bin 861 ile Ankara ve 6 bin 306 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 37 ile Bayburt, 46 ile Ardahan ve 60 ile Hakkari oldu.

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Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 azalışla 465 bin 761 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde diğer konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,3 artarak 100 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %91,0 olarak gerçekleşti.

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