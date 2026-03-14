Komşu ülkeyle ile imzalar atıldı: Yeni gümrük kapısı devreye giriyor, İşte güzergah!

Bakan Bolat, İstanbul'da düzenlenen UND 2025 değerlendirme toplantısında konuştu: 42 milyar dolarlık lojistik ihracatını taçlandıracak Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'yı rahatlatacak yeni sınır kapısı açılışının müjdesini verdi...

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile yeni bir gümrük kapısı açılması için anlaşma taslağı gönderdiğini açıkladı.

Bu yeni gümrük kapısının, Kapıkule'nin kuzeyinde yer alacağı ve Avrupa'ya taşımaları kolaylaştıracağı belirtildi.

Ayrıca, mevcut gümrük kapılarındaki yığılmaların azalacağı vurgulandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağı gönderdiğini belirterek, "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız." dedi.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından düzenlenen 2025 yılı taşıma istatistiklerinin değerlendirildiği toplantı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakan Ömer Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olarak ulaştırma konularında koordinasyon içinde çalıştıklarını belirterek, UND'nin de bu alanın çok önemli oyuncularının başında geldiğini söyledi.

"ANORMAL FİYAT ARTIŞLARINA YOL AÇTI": KÜRESEL RİSKLERE KARŞI ÇÖZÜM ARAYIŞI

Lojistiğin hayati bir sektör olduğunu aktaran Bolat, "Körfez'de devam eden ağır savaş şartlarıyla Hürmüz Boğazı, Körfez'e giriş ve çıkışların tehlikeli duruma geldiğini, sektörde anormal fiyat artışlarına yol açtığını hep birlikte takip ediyoruz. Buna yönelik çareler ve çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bolat, dileklerinin bir an önce Körfez'deki savaşın hemen nihayete ermesi olduğunu kaydederek, "Artan enerji ve petrokimya ürün fiyatlarının ekonomide enflasyonist etkiler meydana getirmesi ve dış ticaret kanallarını tıkaması riski dünya ve bölge ekonomisi açısından kaygı verici bir durum ortaya koyuyor." açıklamasını yaptı.

100 MİLYAR DOLARLIK PAZAR: "GEÇEN YIL 42 MİLYAR 400 MİLYON DOLARLIK LOJİSTİK İHRACATIMIZ OLDU"

Bakan Ömer Bolat, 2025 yılında dünyada lojistik pazarının 11 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını ifade ederek, lojistik sektörünün dünya ekonomisinin yüzde 10-11'i civarında paya sahip olduğunu aktardı.

Dünyada 120 milyon kişinin bu sektörde istihdam edildiğine işaret eden Bolat, "Küresel lojistik faaliyetlerinin yüzde 59'u ulaştırma hizmetlerinden, yüzde 41'i de depolama, lojistik yönetimi ve stok hareketleri gibi faaliyetlerden oluşuyor. Ulaştırma sektörü küresel hizmetler ihracatının yüzde 17'sini, ithalatının da yüzde 22'sini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, Türkiye'de hızla gelişen bir lojistik sektörünü görmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisinde pazar büyüklüğü 100 milyar dolar seviyesinde. Türkiye dünya lojistik sektöründe ciddi bir ihracata sahip. Geçen yıl 42 milyar 400 milyon dolarlık lojistik ihracatımız oldu." dedi.

KÜRESEL REKABET VURGUSU: "LOJİSTİK SÜREÇLERİNİN OPTİMİZE EDİLMESİ STRATEJİK HEDEFLERİMİZ ARASINDA"

Bakan Ömer Bolat, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatını büyütmeye ve ülkeyi dış ticaret dengelerinde daha da iyi noktalara taşımaya gayret ettiklerini belirterek, Türkiye'nin dünyada lojistik ihracatında yüzde 2,80'lik bir payla 10'uncu sırada yer aldığını söyledi.

Gümrük süreçleri, altyapı kalitesi, lojistik yetkinlik, hızlı teslimat gibi alanlarda önemli iyileşmelerin sağlandığını kaydeden Bolat, "Ulaştırma ve taşıma kaynaklı emisyonların azaltılması, dijitalleşme, modern gümrük uygulamaları yoluyla lojistik süreçlerin optimize edilmesi Bakanlığımızın stratejik hedefleri arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

AVRUPA'YA YENİ KORİDOR: "KAPIKULE'NİN HEMEN KUZEYİNDE YENİ BİR GÜMRÜK KAPISI DAHA AÇACAĞIZ"

Bolat, Türkiye'nin 1959 yılında BM himayesinde kurulan TIR Sistemine 1996 yılında kaydolduğunu anımsattı.

TIR Sistemi sayesinde gerek ikili taşımalar gerekse uluslararası transit taşımalarda Türk lojistik sektörünün büyük bir gelişme kaydettiğini ifade eden Bolat, 2024'te 473 bin, 2025'te ise 438 bin TIR Karnesi'nin gümrüklerde işlem gördüğünü aktardı.

Uluslararası ticaretin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli olan altyapının önemli bir parçasının antrepolar olduğunu dile getiren Bolat, "Ülkemizde 747'si A ve B tipi, 377'si C ve E tipi olmak üzere toplam 1124 antrepo ile eşyaların güvenli bir şekilde depolanmasını sağlıyoruz." dedi.

Bolat, "Sürdürülebilirlik Projesi Desteği adıyla yeni bir destek programı oluşturularak firmalarımızın ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan Parlamentosu'nun Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir gümrük kapısının açılması için anlaşma taslağını gönderdiğini aktaran Bolat, "Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız. Bu da Avrupa'ya taşımalarımız için çok önemli. Yeni ticari taşımalara da imkan sağlayacak. Yeni bir koridor, yeni bir kanal açılmış olacak. Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'daki yığılmaları böylece azaltmış olacağız." diye konuştu.

"YENİ KRİZLER ÇIKIYOR": LOJİSTİK SEKTÖRÜ DIŞ VE İÇ TİCARET İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ALAN



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, toplantının ardından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada ise Körfez'deki saldırıların lojistik sektörünü etkilediğine işaret etti.

Bolat, demir yollarına, altyapıya ve ulaşıma yapılan yatırımlarla Türkiye'nin dünyanın birçok gelişmiş ülkelerinden daha modern, daha konforlu ulaşım imkanlarına kavuşturduklarını söyledi.

Bakan Bolat, Türkiye'yi hava, deniz ve karayollarıyla dünyada göz kamaştıran bir itibara kavuşturduklarını ifade ederek, "Yeni krizler, elimizde olmayan konular çıkıyor. Hep birlikte bu sıkıntıları karşılamaya çalışıyoruz. Sizlerin sahada birebir karşılaştığı sorunları çözmeye çalışıyoruz." dedi.

TİCARETİN CAN DAMARINA DESTEK: "SON 23 YILDA 300 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE ULAŞTIRMA YATIRIMINA İMZA ATTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ise ticaretin can damarı olan uluslararası karayolu taşımacılığını Türkiye'nin dış ticaret hedefleri doğrultusunda daha da geliştirmek için başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere tüm paydaşlarla yoğun çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Uluslararası platformlarda sektörün hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunduklarını ifade eden Ünüvar, "Taşımacılarımızın faaliyetlerini daha etkin ve verimli şekilde sürdürebilmeleri ve uluslararası rekabette daha güçlü bir konuma ulaşmaları için gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Ünüvar, Ulaştırma Bakanlığı olarak son 23 yılda 300 milyar doların üzerinde ulaştırma yatırımına imza attıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yatırımlar sadece ülkemiz içindeki lojistiğe değil, bölgesel ve uluslararası lojistiğe hizmet etmekte. Ülkemiz öncülüğünde geliştirilen elektronik geçiş belgesiyle taşımacılarımız işlemlerini daha hızlı ve esnek şekilde gerçekleştirebilmekte. Sektörümüzün karşı karşıya kaldığı önemli konulardan biri de sürücü sayısındaki yetersizliktir. Bu çerçevede daha önce geçici olarak uyguladığımız yaş düzenlemesini ocak ayında çıkardığımız yönetmelikle kalıcı hale getirdik."

