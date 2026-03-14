Taksilerde yeni cihaz devrede: Bunu yapmak artık zorunlu!

FİŞ/FATURAYI İSTEYİN, CEZASI VAR

Taksi kullanan kişilerin seyahat sonunda taksici esnafından fiş/fatura talep etmesi zorunlu oldu. Diğer tüm işletmelerde olduğu gibi taksilerde de fiş/fatura almadığı tespit edilen müşterilere ceza kesilecek.

YENİ SİSTEM TAKSİCİLERİ ZORLAYACAK

Taksilerin ana gideri olan akaryakıttan başka günlük giderleri bulunmuyor. Aylık bazda bakıldığında ise aracın stopajı, yapılan tamir ve bakım masrafları, varsa lastik alımı faturaları, plaka sahibi adına yasal sınırlar dahilinde günlük yeme-içme faturaları gibi kalemler gider olarak gösterilecek ve bunlar vergiden düşürülebilecek.

Ancak takside çalışan ve SGK primini dahi kendisi ödemek zorunda bırakılan şoförlerin, kazançlarından doğan KDV, gelir vergisi gibi ödemelerin nasıl hesaplanacağı henüz bilinmiyor.