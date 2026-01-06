  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?

Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü, peki son gündeme dair neler konuşuldu? İşte, önemli detaylar...

Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?
Yayınlanma:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü, peki son gündeme dair neler konuşuldu? İşte, önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayii alanında iş birliği imkanlarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Erdoğan, Venezuela'ya ilgili olarak "Telefon görüşmemizde hassasiyetlerimizi ilettik" demişti

Görüşmede ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Liderlerin, mevcut meselelerde diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarında ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesinde Venezuela'yla ilgili son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

"Hukukun gücü yerine, gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir. Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik," diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerika Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."

MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştu: Bakan Yerlikaya'ya dikkat çeken eleştiri!MHP lideri Bahçeli grup toplantısında konuştu: Bakan Yerlikaya'ya dikkat çeken eleştiri!

Fenerbahçe-Samsunspor maçına saatler kala üzücü sakatlık!Fenerbahçe-Samsunspor maçına saatler kala üzücü sakatlık!

ABD tarafından kaçırılarak gözaltına alınan Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendiABD tarafından kaçırılarak gözaltına alınan Nicolas Maduro'nun kalacağı hücre görüntülendi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular akıllarda soru işareti bıraktı!
Elif Kumal'ın aracındaki bulgular akıllarda soru işareti bıraktı!
ABD'nin iş birlikçisi olduğu iddia edilmişti: Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
ABD'nin iş birlikçisi olduğu iddia edilmişti: Venezuela'da Maduro yerine göreve gelen Delcy Rodriguez gerçekte kimdir?
Vahşi Batı geri geldi: 6 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri
Vahşi Batı geri geldi: 6 Ocak 2026 Salı güncel gazete manşetleri
AK Parti’ye Milletvekili akımı devam ediyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Erdoğan takacak!
AK Parti’ye Milletvekili akımı devam ediyor: Biri DEVA’dan, biri CHP’den! Rozetlerini Erdoğan takacak!
Antalya'da korkunç olay: Eşi ile 7 yaşındaki kızına neden kıydığını anlattı!
Antalya'da korkunç olay: Eşi ile 7 yaşındaki kızına neden kıydığını anlattı!
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan hainlik vurgusu! "İhanet edenlerin kim olduğu....''
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan hainlik vurgusu! "İhanet edenlerin kim olduğu....''
Yunanlıların o paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Muhalif gazetecilerden bile büyük tepki!
Yunanlıların o paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldırdı: Muhalif gazetecilerden bile büyük tepki!