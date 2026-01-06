Erdoğan ile Trump arasında geçen telefon görüşmesinda neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü, peki son gündeme dair neler konuşuldu? İşte, önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, telefonda görüştü. Telefon görüşmesinde Türkiye-ABD siyasi ilişkileri, Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler ele alındı. Taraflar, savunma sanayii alanında iş birliği imkanlarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedeflerine ulaşmak için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Erdoğan, Venezuela'ya ilgili olarak "Telefon görüşmemizde hassasiyetlerimizi ilettik" demişti

Görüşmede ayrıca Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Liderlerin, mevcut meselelerde diyalog ve iş birliğinin önemine vurgu yaptığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarında ABD Başkanı Trump'la telefon görüşmesinde Venezuela'yla ilgili son gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulunduklarını aktarmıştı.

"Hukukun gücü yerine, gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz. Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir. Bugünkü kabine toplantımızda ilgili birimlerimizin derlediği güncel bilgiler ışığında Venezuela vakasını enine boyuna değerlendirdik," diyen Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Amerika Başkanı Sayın Trump ile telefon görüşmemizde de ülkemizin hassasiyetlerini kendisine ilettik. Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesi gerektiğinin altını çizdik. Türkiye ve Türk milleti refah, huzur, kalkınma mücadelelerinde dost Venezuela halkının yanında olmaya devam edecektir."

