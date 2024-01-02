Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron işçinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!

Kocaeli'ndeki bir fabrikada patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. O anlar böyle görüntülendi.

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Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron işçinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!

Kocaeli'de işçisinin yemeğini ve servisini kesmesiyle gündeme gelen Tezcan Galvaniz fabrikasında patron, bir işçinin elindeki kağıtları suratına fırlattı. Patronun işçiye hakaret de ettiği ileri sürülürken, yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'de uzun yıllardır üretim yapan Tezcan Galvaniz fabrikasında, sözleşmede yer alan maddeye dayanarak işçiler kışlık kıyafet istedi. Ancak iddiaya göre fabrikanın patronu, talebe karşılık işçilerin yemeğini ve servisini kesti, fabrikanın müdürü de işçilere, "Patronun dediği olacak, gidin lokantada yiyin" açıklamasını yaptı. Servis hakları da ellerinden alınan işçilerin yardımına Kartepe Belediyesi yetişti. Otobüsün geçmediği bölgeden işçilerin ulaşımı, belediye tarafından sağlanan araçlarla karşılandı.

Söz konusu fabrikada bir skandal daha yaşandı. İddiaya göre fabrikanın patronu Sadettin Tezcan, işle ilgili bir konu nedeniyle çağırdığı bir işçisine hakaretler savurdu. İşçinin eline vuran Tezcan, kağıtları önce yere ardından işçinin suratına attı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı fabrikaya müfettiş gönderdi. Son yaşanan olayın ardından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron içinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!

Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron içinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!

Kocaeli'deki bir üretim fabrikada skandal görüntü! Patron içinin elindeki kağıtları yüzüne fırlattı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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