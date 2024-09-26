Lübnan'da ki Türk vatandaşları tahliye olacak mı? Beklenen o açıklama geldi

Preveze Deniz Zaferinin 486'ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından bakanlıkta düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında kutlandı.



Aktürk, Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle İstanbul boğazında 16 gemi ile geçit töreni yapılacağını ve 13 gemi ile 13 liman ziyareti yapılacağını açıkladı.

Mansur Yavaş ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı adayı oluyor mu?

Asgari ücret zammı için ilk rakamlar! 2025 asgari ücret ne kadar olacak?





Son bir haftada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1046'sı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde, 1003'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 2 bin 49 teröristi etkisiz hale getirdiğini belirten Aktürk, "Terör örgütünün barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Başkale ve Habur hudut karakollarımıza teslim olmuştur." Terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir."

Lübnan 'da ki Türk vatandaşları tahliye olacak mı?

Bakanlık kaynakları, İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'a yardımların devam edip etmeyeceği ve TSK'nın tahliye operasyonu başlatıp başlatmayacağını sordu:



Lübnan'dan vatandaşlarımızın veya yabancı ülke vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliyesi amacıyla kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirecek imkan ve kabiliyetlere sahip olan TSK, daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla tamamlamıştır. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Ön planlama ve hazırlıklar da olası bir tahliye harekatı kapsamında yapılmaktadır. Diğer kurumlarla işbirliği içinde ve Lübnan'ın gereksinimleri doğrultusunda yardımlar devam edecektir."