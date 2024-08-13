Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı hastanelik oldu! Müjde Uzman'dan flaş açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, hastaneye kaldırıldığı söylentilerine yanıt verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı hastanelik oldu! Müjde Uzman'dan flaş açıklama

Kızılcık Şerbeti dizisinde "Alev" karakterine hayat veren Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda hastanelik olmuş ve yaşadığı zorlukları ve duygularını paylaşmıştı. Oyuncu, tükenmişlik sendromuna yakalandığı haberlerinin ardından "Ben herhangi bir sendroma yakalandım falan demedim" dedi.

Oyuncu Çeşme'de astıma yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

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Ödüm koptu, deli misiniz? Bu haberler internetten silindikten sonra ne hastanesinden bahsediyorsunuz? İyice rahatladınız. Madem bu hikayeleri sosyal medya hikayelerinden araklayalım ve üzerine yalan sıkalım, o zaman diğer hayvan işkencelerini, savaşları ve kanunsuzlukları haber yapın. Bu ne?"

"HAYATIMDA İLK DEFA TÜKENDİM."

Yine de Müjde Uzman, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla dikkat çekti.

Daha sonra uzman, "Hala uyumadım" dedi. Çok düşündüm ama paylaşacağım. (Bu ikisi aynı anda) çünkü Öncelikle, bu bir ajitasyon paylaşımı değil. Bu bir serbest çağrışım paylaşımı: "Lütfen artık uyanın, empati yapın, sorumluluk alın, hareketlerinizin sonuçları herkesi etkiliyor, tembelliği, kolaycılığı, hak yemeyi bırakın, düşünün, öğrenin, elinizi taşın altına koyun, yapın artık!" İş zor değil, yoğunluk zor değil, insanların zorluğu önemlidir. Multitask olmak, bir zamanlar kendimi tanımlamak için en sevdiğim şeydi, ancak şimdi ruhumun en büyük düşmanı. Kendi sorumluluklarımı yerine getirirken, çevremdekileri de dinler, öğrenir, hatırlar ve hatırlatırdım.

Asla üşenmedim. Bir günde üç gün gibi yaşardım ve yorulmazdım. Tam tersi, hayat enerjimi artırırdım. Bununla birlikte, on adım sonrasını bile "şip" olarak planlar, bu sayede vakit kaybetmez ve yapmak istediklerimden olmaz. Daha fazla aktivite, tecrübe ve yaşam! derim. Hiç kimse fark etmese veya yanlış anlasa bile, herkesin işini kolaylaştırır, rahatlığını artırır ve anılarını güzelleştirmeye çalışırım. Bu benim için asla bir yük değildir. Tam tersi olursa, çünkü yapmaya çalışmam gerektiği için daha fazla yorulurum. Ancak "Hayatımda ilk defa tükendim."

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