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Bakan Şimşek'ten zam açıklaması! Fiyat istikrarına dikkat çekti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarını sağlamak için sabır ve kararlılık gerektiğine dikkat çekti. Programımızı titizlikle sürdürüyoruz.dedi.

Bakan Şimşek'ten zam açıklaması! Fiyat istikrarına dikkat çekti
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerini açıkladı.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Piyasa katılımcıları anketine göre, Ekim ayında %48,6 olan yıllık enflasyonun 12 ay sonra %27,2'ye gerilemesi bekleniyor.

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Enflasyon, on iki ay sonrası için iyileşmeye devam ederken diğer vadelerde sınırlı bir artış gördü. Son iki aylık enflasyon verileri beklentilerdeki artışı destekledi.

Uzun süredir önemli ölçüde iyileşse de beklentilerin belirli bir seviyenin altına inmesi uzun bir süre alıyor.

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