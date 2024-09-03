Kayıp Narin bulundu mu? Amcası itiraf etti mi? Narin Güran son dakika

Türkiye, 21 Ağustos tarihinde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan yeni bir haber bekliyor. Küçük kızın amcası ve muhtar SG, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayla ilgili son gelişmeler de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından açıklandı.

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Kayıp Narin bulundu mu? Amcası itiraf etti mi? Narin Güran son dakika

21 Ağustos'ta, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakıldı. Aramalar 14'üncü günde de devam ediyor.

18 yaşındaki kardeş, kolunda ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. Narin'in fotoğraflarından alınan çene yapısı örnekleri ile karşılaştırılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bununla birlikte, ısırık izinin gerçek sahibi belirlenemedi. Bu nedenle ağabey serbest bırakıldı.

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Amca tutuklandı

Narın'i arama çabalarının on birinci gününde, yeni bir gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve Tavşantepe Mahallesi muhtarı S.G. tutuklandı. S.G., tutuklama talebiyle bugün mahkemeye sevk edildi. Şupheli amca, mahkeme tarafından tutuklandı.

S.G.'nin tutuklama talebi, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten öldürme" olarak özetlendi."

Bakan Tunç açıklama yaptı

2024-2025 Adli yıl açılış resepsiyonunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran soruşturmasıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı" dedi. Adli tıp incelemeleri, bulunan izlerin kime ait olduğunu belirleyemedi. Narin'in amcası tutuklandı ve soruşturma sürüyor. Bu noktada bir açıklama yapmak yanlış olurdu. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle karşılaştırıldı ve bu, tutuklamanın nedenini oluşturdu. Narin'in gerçekten bulunması en büyük arzumuz.”

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