Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Şehirlerarası iki yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak önündeki yolcu otobüsüne arkadan çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 2 ölü 6 yaralı olduğu ifade edildi.