Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Şehirlerarası iki yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü yoldaki kar ve buzlanmadan dolayı kontrolden çıkarak önündeki yolcu otobüsüne arkadan çarparak kaza yaptı. İlk belirlemelere göre kazada 2 ölü 6 yaralı olduğu ifade edildi.

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Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Şehirlerarası iki yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre, kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı. Kar yağışının devam ettiği bölgede yolun kayganlaşmasından dolayı kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

Kars Sarıkamış’ta feci kaza! Şehirlerarası yolcu otobüsü kaza yaptı, ölü ve yaralılar var

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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