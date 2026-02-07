  1. Anasayfa
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan son dakika: Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu!

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TIR'la uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule sınır kapısında bir operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TIR'la uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule sınır kapısında bir operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, TIR'la uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, gerçekleştirilen operasyonda 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de TIR ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınmasının ardından gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele" kapsamında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine bir tırda arama yapıldığını belirtti.

240 KG SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan aramada 240 kilogram skunk ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, gözaltına alınan şüpheli E.S. hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce “Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda;

240 kg Skunk Uyuşturucu Maddesi ele geçirdik.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi.

E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı.

Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır.

Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

