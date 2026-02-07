4,9'luk Erzincan depremi kayaları yerinden oynattı: Merkez üssünden yeni görüntüler!

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dağlardaki kayalar, işte böyle yerinden oynadı...

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde, dev kaya parçalarının yola savrulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı.

Depremin merkez üssü olan Hakbilir köyü yolunda sarsıntının şiddetiyle yamaçlardan kopan kaya parçalarının hızla yola yuvarlandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay esnasında yoldan herhangi bir araç veya yayanın geçmemesi olası facianın önüne geçti.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GİTTİ

Öte yandan sarsıntının hemen ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunan Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, kaya düşmelerini yerinde tespit etmişti. Köy merkezi ve çevresinde denetimler yapan Bayram, yol güzergâhındaki kaya düşmeleri dışında herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını bildirmiş, güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetmişti.Saha ekiplerinin bölgedeki kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.

