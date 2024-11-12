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Kara kışa hazır olun! Cuma gününden itibaren hava buz kesecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (EGM), son beş gün için hava tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin tamamına yakınında yağışın görüldüğü haritada, cuma günü Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasının etkilerini gösteriyor.

Kara kışa hazır olun! Cuma gününden itibaren hava buz kesecek
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Aralık ayına günler kalmasına rağmen, Türkiye'nin birçok bölgesinde pastırma yazı sıcakları hala mevcut.

Milyonlarca insan soğuk havaların ne zaman başlayacağını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda kış ayının etkilerini görmeye başlandı.

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Türkiye'nin Doğu bölgesi hariç neredeyse tamamı yağış altında olduğu haritada, sıcaklıkların da ani bir şekilde 4-5 derece düşeceği belirtildi. Meteoroloji kaynakları, Cuma günü kış mevsiminin kalıcı etkilerinin başlayacağını ve sağanak yağmurların beklendiğini belirtti.

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Bu hafta Karadeniz'in yüksek bölgelerine ve Uludağ'a düşen ilk kar, ülkenin yüksek bölgelerinde ve kayak merkezlerinde lapa lapa kar yağışına dönüşecek.

19 Kasım'da hava sıcaklıkları dip yapacak ve Cuma günü düşmeye başlayacak. Küresel Tahmin Sistemi, önümüzdeki hafta içinde İstanbul'da mevsimin ilk karı beklendiğini bildiriyor. Verilere göre, erken kış koşullarının 24 Kasım'a kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor, ancak bundan sonra sıcaklıkların mevsim normallerinde kalması bekleniyor.

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