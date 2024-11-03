Kara kış geliyor! Marmara ve Ege'de fırtına uyarısı
Yarın Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde fırtına bekleniyor. Meteoroloji dikkatli olunmasını tavsiye etti.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
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Marmara Denizi'ndeki fırtına yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek, ancak Ege Denizi'ndeki fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek.
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