  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı

Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji uyarılarının ardından ülke çapında soğuk hava ve kar meydana geldi. Çok sayıda il beyaza büründü. Bazı kentlerde kar 20 santimetreye kadar ulaştı. Kış lastiği takmayan araçlar kazalara neden oldu ve zincirli yola çıkan sürücüler hazırlıksız yakalandı. Zaman zaman trafik Bolu Dağı'nda durma noktasına gelirken, birçok araç karda mahsur kaldı.

Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı
Yayınlanma:

Şiddetli yağmur, ulaşımın en önemli noktalarından Bolu Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde zaman zaman ulaşım aksamaları meydana geliyor.

Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalmasını sağlamak için çalışıyor.

İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayınİnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor! Asla o mesajlara tıklamayın

Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Tespit komisyonu ilk kez o tarihte toplanacakAsgari ücret komisyonu ne zaman toplanacak? Tespit komisyonu ilk kez o tarihte toplanacak

Kirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan ettiKirasını ödeyemeyenler sokağa çıktı! Binlerce insan isyan etti



Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçtiği yerde yağış devam ediyor.

BAKAN URALOĞLU: KARLA MÜCADELEDE TEDBİRLER ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele için önlemler aldığını bildirdi.

Uraloğlu, Ankara istikametinde Bolu Dağı çıkışı meydana gelen yoğunluğa Karayolları ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, kış koşullarına karşı vatandaşların yola çıkmadan önce kış lastiği ve acil ekipmanlarının önemine dikkat çekti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak
O şehir beyaza büründü! Ekipler sabaha kadar çalışacak
Yasa dışı bahis reklamı yapan yandı! Sosyal medya reklamları tek tek inceleniyor
Yasa dışı bahis reklamı yapan yandı! Sosyal medya reklamları tek tek inceleniyor
Sıla bebeğin ölümünde o ihtimal pes dedirtti! Annesi için şoke edecek iddia
Sıla bebeğin ölümünde o ihtimal pes dedirtti! Annesi için şoke edecek iddia
Pasaport yenilemek isteyen şoke oluyor! 2025 pasaport ücretleri ne kadar?
Pasaport yenilemek isteyen şoke oluyor! 2025 pasaport ücretleri ne kadar?
SON DAKİKA! Okullar tatil mi olacak? 25 Kasım Pazartesi hangi şehirlerde okullar tatil oldu?
SON DAKİKA! Okullar tatil mi olacak? 25 Kasım Pazartesi hangi şehirlerde okullar tatil oldu?
76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu
76 yaşındaki adamdan akıl olmaz olay! Köpeğe cinsel saldırıda bulundu
Madenciler isyan etti! 72 saat oldu kimse bizi duymuyor mu?
Madenciler isyan etti! 72 saat oldu kimse bizi duymuyor mu?