Kar trafiğe engel oluyor! En kritik kara yolu ulaşıma kapandı

Şiddetli yağmur, ulaşımın en önemli noktalarından Bolu Dağı'nda yerini kara bıraktı.



Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu bölümünde ve D-100 kara yolunun Düzce geçişinde zaman zaman ulaşım aksamaları meydana geliyor.



Kar yağışının artması, bazı araçların yolda kalması ve kazalar nedeniyle Cankurtaran ile Gerede arasında İstanbul ve Ankara yönünde ulaşım durdu.Jandarma ve kara yolları ekipleri, bölgede yolun açık kalmasını sağlamak için çalışıyor.

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Bolu kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.



Kar kalınlığı 5 santimetreyi geçtiği yerde yağış devam ediyor.

BAKAN URALOĞLU: KARLA MÜCADELEDE TEDBİRLER ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele için önlemler aldığını bildirdi.

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Uraloğlu, Ankara istikametinde Bolu Dağı çıkışı meydana gelen yoğunluğa Karayolları ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, kış koşullarına karşı vatandaşların yola çıkmadan önce kış lastiği ve acil ekipmanlarının önemine dikkat çekti.