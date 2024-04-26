Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

Hükümet kamuda tasarruf için start verdi. İlk etapta bin araç satışa çıkarılacak ve Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Servisler kalkacak, kamu personeline otobüs-metro kartı verilecek...

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Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

Hükümet kamuda tasarrufu araç saltanatından başlattı. İlk etapta bin araç satılacak. Sözleşmesi bitince yeni kiralama yapılmayacak. Servisler kalkacak, otobüs-metro kartı verilecek

Kamudaki tasarruf tedbirleri için ilk adım atılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç fazlası olarak belirlediği toplam 1.000 araç iki parti halinde hızla satılacak. Bunlara daha sonra yenileri eklenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı kamudaki tasarruf tedbirleri çerçevesinde bakanlık ve kurumlardan ihtiyaç fazlası araçların listesinin çıkartılması istendi. Kurumlar çalışmalarını başlatıp ilk listelerini hazırladı ve bakanlığa iletti. Bakanlık, ilk belirlenen 500 aracın hızla satılması kararı aldı. Daha sonra 500 araçlık bir satış daha yapılacak. Tespitler yapıldıkça bunlara yenileri eklenecek. Araç satışlardan elde edilen gelir Hazine'ye aktarılacak.

Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

YENİ KİRALAMA YOK

Kamudaki araç kiralamalarına da aşamalı şekilde son verilecek. Sözleşmesi bitenlerin yerine yeni kiralama yapılmaması planlanıyor. Böylece de araç sayısında bir azalma gündeme gelecek.

Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

MEMURA KART

Zorunlu olmayan tüm servisler iptal edilecek. Kamu personelinin bu durum karşısında sıkıntı yaşamaması için de önlem alınacak. İhtiyaç olması halinde kamu çalışanlarına otobüs-metro kartı verilecek.

Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

NÖBETÇİLERE TOPLU TAŞIMA

Geç saate kadar çalışması, nöbet tutması gereken personelin tek tek değil, toplu olarak evlerine bırakılması uygulamasına geçilecek. Bu kapsamda kamu araçları bir havuzda toplanacak. İhtiyacı olan buradan araç isteyecek. Bir aracın tek kişiyi bırakması yerine 3-4 kişiyi aynı anda bırakması sağlanacak. Böylece hem araç hem de yakıt tasarrufu yapılmış olacak.

Kamuda tasarruf başlıyor! Bin araç satışa çıkıyor

115 BİN ARAÇ

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde 115 bin 904 adet taşıt bulunuyor. Bunların 72 bin 373 adedi (yüzde 62) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 9 bin 973 adedi (yüzde 9) sağlık hizmetlerinde, 8 bin 136 adedi (yüzde 7) tarım ve ormancılık hizmetlerinde, 7 bin 579 adedi (yüzde 7) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 772 adedi (yüzde 4) adalet hizmetlerinde, 13 bin 71 adedi (yüzde 11) ise diğer idarelerce yürütülen hizmetlerde kullanılıyor. Sağlık, güvenlik gibi zorunlu alanlarda ihtiyaç kadar araç kullanımı ise devam edecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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