Kadıköy'de trafik denetiminde ceza yiyen sürücüden ilginç tepki: Sosyal medyaya atında izleyelim!

Kadıköy Söğütlüçeşme Caddesi'nde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetim yapıldı. Denetimlere dron ile havadan da destek verildi. Denetimlerde yayalara öncelik vermediği tespit edilen araç sürücülerine ceza yazıldı.

"Sosyal medyaya atın da izleyelim"

Yayaya yol vermediği için 3 bin 135 TL ceza yiyen sürücü Ayhan Çoban, ceza sürücüleri hep haberlerde izlediğini söyleyerek ,"Haberlerde görüyordum başıma da geldi. Yayayı geç fark ettim. Sosyal medyaya atın da izleyelim. Yapacak bir şey yok denetimler doğru bir şey. Allahtan emniyet kemeri takılıydı. Yoksa ondan da ceza yerdik" dedi.