Emekli asgari ücret zammını bekliyor! Asgari ücret emekliyi etkiler mi?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacaktır. Ücretlere yapılan zamlar, ocak ayındaki enflasyona göre artış alan emeklilerin refah payına atıfta bulunuyor.

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Milyonlarca insan, ocak ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor. Asgari ücretliler yılsonu enflasyonuna göre hesaplar yapıyor, ancak emekliler için altı aylık enflasyon oranları bekleniyor. Toplu sözleşme zammı ile birlikte alacakları fark, memurlar tarafından 6 aylık enflasyon rakamı olarak bekleniyor. Bu kesimlerin dışında, sosyal yardım alanlar da memurlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Memurlara yapılacak zam oranı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi çok sayıda sosyal yardımı artıracak.

ASGARİ ÜCRET EMEKLİYİ ETKİLER Mİ?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanan ücret zam oranı, ocak ayında enflasyon artışı yaşayan memurlar ve emekliler için de bir referanstır. Asgari ücrete yapılan zam oranı, 6 ayda bir artış alan emekliler ve memurlar için ortaya çıkan 6 aylık enflasyona bir refah payı eklenip eklenmeyeceğini belirliyor.